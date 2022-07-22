Тайвань готовится к «нападению» Китая

На Тайване стартовали учения Han Kuang, считающиеся наиболее важными для военных острова, сообщает издание Nikkei.

В ходе маневров, которые продлятся неделю, местные военные будут отрабатывать сценарий с потенциальным нападением сил материкового Китая. Командование задействует в учениях все рода войск - сухопутные, воздушные и морские, отмечает издание. Ожидается, что во вторник глава тайваньской администрации Цай Инвэнь взойдет на борт корабля, с которого будет наблюдать за действиями еще 20 кораблей и нескольких истребителей у военно-морской базы в районе Суао на юго-востоке острова.

Издание напоминает, что учения проходят на фоне появившейся информации о подготовке визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.