Конфисковано имущество Вильяма Гаджиева

Решением суда конфисковано имущество в размере 5 миллионов 344 тысяч манатов, принадлежавшее бывшему главе Исполнительной власти Имишли Вильяму Гаджиеву.

Согласно приговору, было изъято следующее имущество, зарегистрированное на имя Ибрагимовой Джульетты Паша гызы: частный дом по улице Теймура Алиева, город Баку, Наримановский район, (средняя рыночная стоимость - 1 852 000 манатов), квартира по улице Сабита Рахмана, город Баку, Наримановский район (средняя рыночная стоимость - 275 000 манатов), квартира в городе Хырдалан (средняя рыночная стоимость 67 000 манатов), квартира в 28-м квартале города Хырдалан (средняя рыночная стоимость 86 000 манатов), квартира в 28-м квартале города Хырдалан (средняя рыночная стоимость 74 000 манатов), квартира в 28-м квартале города Хырдалан (средняя рыночная стоимость 65 000 манатов), дом в 300 метрах от дороги Нардаран - Лагич, поселок Нардаран, Сабунчинский район, город Баку (средняя рыночная стоимость 2 626 000 манатов), автомобиль BMW X5 с государственным регистрационным номером 90-CM-200 (средняя рыночная стоимость 22 000 манатов), Land Rover, зарегистрированный на имя Гаджиева Мухаммеда Вильям оглы, с государственным регистрационным номером 90-Х-900 (средняя рыночная стоимость 126 000 манатов), автомобиль BMW 740-I с номером 10-AZ-369 (средняя рыночная стоимость 33000 манатов), зарегистрированный на ООО «Хазар-222», учредитель - Ибрагимова Джульетта, автомобиль Bentley Continental GT, номер 10-PR-777, также зарегистрированный на «Хазар-222» (средняя рыночная стоимость 118 тысяч манатов).

Конфискованное имущество должно быть возвращено пострадавшим, а оставшаяся сумма выплачена государству.