Биржевые цены на газ в европейском регионе могут продержаться на высоком уровне еще несколько лет, пишет газета Financial Times.

«С высокой долей вероятности зимой 2023-2024 годов цены на газ будут оставаться высокими. Это нанесет сильный удар по экономике государств еврозоны», - отметили в публикации.

Согласно данным газеты, при долгосрочной остановке поставок газа из России лишь только экономика Германии просядет минимум на 5%, поэтому Европе необходимо в самые короткие сроки уменьшить потребление газа, стремясь к заключению контрактов на поставку СПГ, чтобы быть менее зависимым от колебания цен на спотовом рынке газа. В статье также указали, что из-за техобслуживания «Северного потока» многие европейские политики опасались полного прекращения поставок газа из России. Паника на рынке вызвала практически двукратный рост цен на этот вид топлива.