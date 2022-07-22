Китайский мегапроект прекратил инвестиции в Россию

Финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках торгового мегапроекта «Один пояс - один путь» упали до нуля впервые за почти десять лет, свидетельствуют данные отчета Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань, передает Financial Times со ссылкой на отчет директора института Кристофа Недопил Вана.

Он заверил, что отношения между Пекином и Москвой носят стратегический характер, а сокращение инвестиций в проекты в рамках глобальной торговой инициативы Ван назвал «временными». Сокращение инвестиций до нуля произошло впервые с 2013 года, в 2021 году в рамках мегапроекта «Один пояс - один путь» Китай проинвестировал в Россию около $2 млрд. Несмотря на критику со стороны Китая западных санкций против России, сами китайские компании не стремятся помогать России и нарушать санкционные режимы, опасаясь вторичных санкций за работу с Москвой. Именно этими опасениями Ван частично объясняет обвал инвестиций в российские проекты в рамках торговой инициативы.

Главным выгодоприобретателем от ситуации стала Саудовская Аравия, в которую китайские компании значительно нарастили свои вложения. Объем инвестиций в совместные проекты в рамках инициативы достиг рекордных $5,5 млрд. В прошлом году лидером китайских инвестиций в рамках мегапроекта был Ирак - $10,5 млрд вложений. При этом совокупные вложения в торговую инициативу сокращаются: в 2021 году китайские компании инвестировали $29,6 млрд против ожидаемых $28,4 млрд по итогам 2022 года.