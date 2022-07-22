Индия разместит С-400 на границе с Китаем

Индия разместит вторую партию российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» на индийско-китайской границе, пишет газета Times of India со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, комплексы установят на севере страны. Они будут готовы к использованию через 2-3 месяца.

С-400 поможет Индии обнаруживать и уничтожать вражеские истребители, стратегические бомбардировщики, ракеты и дроны на большой дальности. ЗРК прибудет с помощью кораблей и самолетов. Первая партия была доставлена и размещена на северо-востоке страны в декабре 2021 года.