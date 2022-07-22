Начальник СГБ, замглавы Аппарата и сотрудник Минсельхоза новые главы районов
Как сообщал ранее haqqin.az, президент Ильхам Алиев назначил новых глав в Масаллинский, Гейгельский и Лерикский районы.
Распоряжением главы государства Шахин Мамедов был освобожден от должности главы Масаллинского района. На его место назначен Араз Ахмедов, ранее работавший в Службе государственной безопасности. Араз Ахмедов в 2019 году был удостоен звания генерал-майора. До последнего времени он занимал должность начальника Управления СГБ.
Назначенный на должность главы Гейгельского района Эльвин Пашаев до этого работал замначальника главы Аппарата Министерства сельского хозяйства. Эльвин Пашаев также занимал должность завсектора в Министерстве труда и социальной защиты населения. Эльвин Пашаев приходится родным братом Джавиду Пашаеву, который несколько дней назад был назначен главврачом «Ени Клиника».
В то же время новый глава Лерикского района Акпер Аббасов до назначения работал в Министерстве сельского хозяйства. 34-летний Акпер Аббасов может считаться самым молодым главой района. Он также возглавлял должность директора Центра аграрных инноваций.