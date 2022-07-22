Распоряжением главы государства Шахин Мамедов был освобожден от должности главы Масаллинского района. На его место назначен Араз Ахмедов, ранее работавший в Службе государственной безопасности. Араз Ахмедов в 2019 году был удостоен звания генерал-майора. До последнего времени он занимал должность начальника Управления СГБ.

Как сообщал ранее haqqin.az, президент Ильхам Алиев назначил новых глав в Масаллинский, Гейгельский и Лерикский районы.

Назначенный на должность главы Гейгельского района Эльвин Пашаев до этого работал замначальника главы Аппарата Министерства сельского хозяйства. Эльвин Пашаев также занимал должность завсектора в Министерстве труда и социальной защиты населения. Эльвин Пашаев приходится родным братом Джавиду Пашаеву, который несколько дней назад был назначен главврачом «Ени Клиника».

В то же время новый глава Лерикского района Акпер Аббасов до назначения работал в Министерстве сельского хозяйства. 34-летний Акпер Аббасов может считаться самым молодым главой района. Он также возглавлял должность директора Центра аграрных инноваций.