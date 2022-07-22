Минздрав напомнил: коронавирус никуда не делся и по-прежнему опасен

Рассказывая об общей ситуации с пандемией COVID-19 в странах мира, Хагвердиев отметил, что «благодаря высокому уровню вакцинации населения в Азербайджане сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, которая находится под строгим контролем соответствующих органов здравоохранения. По поручению Министерства здравоохранения Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) внимательно отслеживает ситуацию по COVID-19 в мире, в том числе в нашей стране, и анализирует результаты последних исследований. К сожалению, с середины июня текущего года в мире фиксируется рост числа случаев заражения коронавирусом, некоторые вирусологи прогнозируют очередную волну пандемии. В течение последних двух недель в мире наблюдается заметный рост числа заболевших COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость ковидом растет минимум в 110 странах мира».

На вопрос, с чем связан рост случаев заражения COVID-19, врач ответил так: «Эксперты обосновывают этот рост новыми вариантами вируса, которые распространяются с июня этого года и являются более заразными, чем предыдущие. Омикрон сейчас ведет эпидемию, за 7 месяцев им заразилось 290 миллионов человек. Летальность у него невысокая, где-то 0,35 процента (количество летальных исходов среди пациентов с омикроном), а там, где вакцинация проводится активно, она ниже. По мнению эпидемиологов, ослабление или полная отмена антипандемических мер способствует проникновению и более быстрому распространению новых штаммов. Но есть и хорошие новости: количество осложнений и летальных исходов значительно ниже, чем в предыдущий период, когда преобладали такие штаммы, как альфа, бета, гамма и наиболее опасная из всех - дельта. Естественно, возникновение обнадеживающей ситуации тесно связано с уровнем вакцинации населения. Однако несмотря на это, рост числа случаев инфицирования может привести к увеличению показателей смертности, хотя и не до такой степени, как от варианта «дельта». Именно по этой причине ВОЗ начала бить тревогу».

Г.Хагвердиев отметил, что и в Азербайджане наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. Еженедельный прирост заболеваемости наблюдается и в соседних Турции, Иране, Грузии и России.

«Среди населения распространено мнение, что коронавирусная болезнь продолжается как острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), и в случае заражения можно вылечиться за короткий промежуток времени. Однако следует знать, что даже легкое течение заболевания может послужить причиной возникновения у переболевшего постковидного синдрома, который может длиться полгода и более. В связи с появлением новых мутаций вируса COVID-19 его клиническая картина практически не изменилась. Так, при заболевании отмечается высокая температура, общая слабость, головные и мышечные боли, боли в животе и диарея. Меры профилактики также остались неизменными. Это частое и правильное мытье рук (не менее 20 секунд), соблюдение социальной дистанции (около 1,5-2 метров), ношение масок в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте, регулярное проветривание помещений. При появлении первых признаков вирусной инфекции следует обратиться к врачу. И до прихода врача свести к минимуму контакт с окружающими людьми. В случае, если симптомы сохраняются, в обязательном порядке необходимо пройти тестирование на коронавирусную инфекцию».

Директор Центра общественного здравоохранения и реформ рекомендует гражданам быть максимально осторожными, не забывать, что коронавирус нового типа по-прежнему опасен и все еще среди нас, соблюдать простые профилактические меры, чтобы защитить себя и своих близких не только от коронавируса, но и от других инфекционных заболеваний.