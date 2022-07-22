Израиль готовит ответ на закрытие «Сохнута» в России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», сообщает Israel Hayome.

Как отмечает издание, Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни. Экс-посол Израиля в Москве Цви Маген заявил изданию, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.

Ранее, как сообщал The Jerusalem Post со ссылкой на источники, российские власти потребовали от «Сохнута» (еврейского агентства) прекратить деятельность в России. Издание сообщало, что «Сохнут» находится под следствием российских чиновников в течение последних трех лет, за это время тщательно изучалась информация и оборудование из их офисов. В письме, направленном еврейскому агентству, «Сохнут» получил список того, что Минюст России считает нарушениями закона, а также последствия этих нарушений. Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут» серьезно повлияло бы на отношения двух стран.