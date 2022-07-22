Ильхам Алиев принял новых глав районов фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новых глав Масаллинского, Лерикского и Гейгельского районов, сообщает АзерТАдж.
Новость обновляется.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новых глав Масаллинского, Лерикского и Гейгельского районов, сообщает АзерТАдж.
Новость обновляется.
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