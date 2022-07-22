В Стамбуле прошел чемпионат мира по киокушинкай карате и джиутайдо среди молодежи и взрослых при организации Международной федерации киокушинкай карате и джиутайдо.

В чемпионате приняли участие около 220 спортсменов из 25 стран. Спортсмены сборной Азербайджана по киокушинкай карате и джиутайдо также участвовали в соревнованиях и добились высоких результатов.

Так, в соревнованиях кумитэ среди мужчин член сборной Азербайджана, сотрудник ГПС МЧС, сержант внутренней службы Искендер Гасанов выиграл 4 поединка в весовой категории 75 кг по киокушинкай карате и завоевал золотую медаль. Победителю были вручены кубок, медаль и диплом Международной федерации киокушинкай карате.