Сотрудник МЧС стал чемпионом мира фото
В Стамбуле прошел чемпионат мира по киокушинкай карате и джиутайдо среди молодежи и взрослых при организации Международной федерации киокушинкай карате и джиутайдо.
В чемпионате приняли участие около 220 спортсменов из 25 стран. Спортсмены сборной Азербайджана по киокушинкай карате и джиутайдо также участвовали в соревнованиях и добились высоких результатов.
Так, в соревнованиях кумитэ среди мужчин член сборной Азербайджана, сотрудник ГПС МЧС, сержант внутренней службы Искендер Гасанов выиграл 4 поединка в весовой категории 75 кг по киокушинкай карате и завоевал золотую медаль. Победителю были вручены кубок, медаль и диплом Международной федерации киокушинкай карате.
Следует отметить, что Искендер Гасанов является победителем республиканского чемпионата по киокушинкай карате, двукратным победителем Кубка мира и международных турниров.
25 июля 2022 года начальник Спортивно-оздоровительного клуба МЧС полковник Физули Мусаев встретился со спортсменом, поздравил его с достижением и пожелал успехов в будущих соревнованиях.