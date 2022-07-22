Минобороны Украины: 50 российских складов уничтожены с помощью HIMARS

Вооруженные силы Украины уничтожили уже 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Reuters.

"Это обрывает их (российские) логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и накрывать наши вооруженные силы сильным артиллерийским обстрелом", - цитирует агентство слова Резникова.

Отмечается, что российская сторона эту информацию не комментирует.

HIMARS - американская система залпового огня, обладающая высокой мобильностью, а по точности и мощности сопоставимая бомбовым ударом. Эти установки Украина недавно получила от США, после чего российские склады боеприпасов на занятых российскими войсками украинских территориях стали взрываться один за другим. Новое оружие позволило украинцам стрелять на более дальние расстояния и уничтожать боеприпасы российской армии, командные пункты и мосты.