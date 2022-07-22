Новый Центр ищет специалистов

В Отделе публичной экспертизы четыре вакансии: начальника отдела, две должности главного специалиста и ведущего специалиста.

Объявлен конкурс на вакантные должности в новосозданный «Центр юридической экспертизы и законодательных инициатив».

Еще четыре вакансии в Отделе экспертизы специального права: начальника отдела, главного специалиста и две должности ведущего специалиста.

Три вакансии в отделе законодательных инициатив и мониторинга – начальника отдела, главного специалиста и ведущего специалиста.

Минимальные требования для кандидатов: наличие степени бакалавра по специальности юриста, трехлетний опыт работы в сфере права, знание хотя бы одного иностранного языка.

Из числа заявившихся кандидатов на конкурс будут приглашены только те, кто больше подходит на заявленные должности. Конкурс будет состоять из двух этапов - письменного экзамена и собеседования. Собеседование будет проводиться только с теми, кто успешно прошел этап письменного экзамена.

Заинтересованные кандидаты должны заполнить свои анкеты (резюме), они могут отправить его по электронной почте [email protected]