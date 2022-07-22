70% кредитного портфеля Банка Республика направлено на финансирование клиентов из реального сектора

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за первое полугодие 2022 года. Согласно отчетности, банк закрепил темпы роста и продолжил динамичное развитие, тем самым усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

По сравнению с первым полугодием 2021 года чистая процентная прибыль Банка выросла более чем на 58%, достигнув 38,78 млн манатов , чистая операционная прибыль выросла более чем в 3 раза, достигнув 14 ,5 млн манатов , а чистая прибыль банка увеличилась на 66% и составила 12,5 млн манатов.

По состоянию на 1 июля 2022 года активы банка достигли 1,378 миллиарда манатов , что на 13% больше, чем за аналогичную дату прошлого года. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 14% и составил 106,7 млн манатов , превышая регулятивную норму более чем в 2 раза.

Согласно отчету, 70% кредитного портфеля банка составляют кредиты, направленные на финансирование клиентов из реального сектора, что является приоритетным направлением для банка. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года кредитный портфель, направленный на кредитование предпринимательства, увеличился на 48%. Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также снизилась доля просроченных кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле, она составила 0,77%.

Депозитный портфель банка составил 822,3 млн манатов, что является одним из самых высоких показателей по объему депозитного портфеля среди банков страны. Это в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody’s.

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