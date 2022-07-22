В Москве задержан политик Леонид Гозман
Полиция задержала в Москве политика Леонида Гозмана, сообщил "ОВД-Инфо" адвокат Михаил Бирюков. По его словам, политика задержали по системе распознавания лиц "Сфера" на станции метро "Фрунзенская". Согласно базе МВД, Гозман был объявлен в федеральный розыск по статье УК.
В прошлый раз политика задержали 15 июля. Тогда его допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу из-за неуведомления о получении второго гражданства. Допрос проводили в столичном управлении Следственного комитета, после чего Леонида Гозмана отпустили. Сегодня, 25 июля, должен был состояться второй допрос, но его перенесли на 29 июля, рассказал адвокат.
"При входе в метро "Фрунзенская" он был задержан сотрудниками полиции метрополитена. Сработала пресловутая система "Сфера". Уже в комнате полиции нам объяснили, что Леонид Гозман находится в федеральном розыске. Дальнейшее разбирательство будет в 1-ом отделе полиции Московского метрополитена", - написал Михаил Бирюков в Facebook.
Леонид Гозман получил гражданство Израиля в 2018 году, о чем уведомил миграционную службу год спустя, в 2019-м. На фоне войны в Украине политик уезжал из России, но в середине июня вернулся в страну.