В Москве задержан политик Леонид Гозман

Полиция задержала в Москве политика Леонида Гозмана, сообщил "ОВД-Инфо" адвокат Михаил Бирюков. По его словам, политика задержали по системе распознавания лиц "Сфера" на станции метро "Фрунзенская". Согласно базе МВД, Гозман был объявлен в федеральный розыск по статье УК.

В прошлый раз политика задержали 15 июля. Тогда его допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу из-за неуведомления о получении второго гражданства. Допрос проводили в столичном управлении Следственного комитета, после чего Леонида Гозмана отпустили. Сегодня, 25 июля, должен был состояться второй допрос, но его перенесли на 29 июля, рассказал адвокат.