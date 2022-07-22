После удара по Одесскому порту: США создадут альтернативный план для вывоза украинского зерна

В США разрабатывают альтернативный план по вывозу зерна с территории Украины по суше из-за недоверия к России после атаки Одесского морского торгового порта. Как сообщает CNN, об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

По словам Пауэр, в рамках этого плана перевозки будут организованы по автомобильным и железным дорогам, а также по рекам с использованием речных барж. Также отмечается, что железнодорожная система Украины будет переделана под европейские стандарты для увеличения скорости поставок.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Во время атаки в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.