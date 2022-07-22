Евросоюз одобрил вакцину против оспы обезьян

Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину Imvanex против обезьяньей оспы. Сообщение об этом размещено на сайте агентства.

Одобрение было получено после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией. Разрешение действительно во всех странах Евросоюза.

«Европейская комиссия расширила регистрационное удостоверение для вакцины против оспы Imvanex, включив в нее защиту от оспы обезьян» в соответствии с рекомендацией надзорного органа ЕС по лекарственным средствам», говорится в заявлении Bavarian Nordic, производителя вакцины.

Глава компании Bavarian Nordic Пол Чаплин заявил, что наличие одобренной вакцины «может значительно повысить готовность стран к борьбе с возникающими болезнями».