Украина получила немецкие зенитки Gepard

Германия передала Украине первые три зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это противозенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч боеприпасов. Соответственно, мы ожидаем 15 Gepard. Три уже сегодня заехали в Украину, и они уже в распоряжении Вооруженных сил", – сказал Резников, которого цитируют украинские СМИ.

Также министр сообщил, что Минобороны Украины ведет переговоры с западными партнерами о танках Leopard и Abrams.