Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank превысили полмиллиарда манатов

Yelo Bank опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2022 года. Отмечается, что банк продолжает положительную динамику по всем показателям. Согласно отчету, Yelo Bank завершил первые 6 месяцев года с чистой прибылью в размере 2.4 млн манатов.

Совокупные активы банка увеличились на 216 миллионов манатов, то есть на 40% по сравнению с концом прошлого года, и превысили 750 млн манатов.

Чистый процентный доход банка за отчетный период увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил более 25 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились в 4.3 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Также наблюдается заметный рост депозитного портфеля. За последние 6 месяцев портфель увеличился на 156 млн и достиг 509 млн манатов. Быстрый рост числа новых клиентов среди привлеченных депозитов свидетельствует о том, что Yelo Bank привлекателен как по условиям, так и по качеству обслуживания.