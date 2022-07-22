Назван самый быстрый мобильный интернет в Азербайджане

Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования скорости мобильного интернета сотовых операторов связи. Результаты в очередной раз показали, что Bakcell является лидером по скорости мобильного интернета в Азербайджане.

Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest на своих мобильных устройствах по всей территории страны. Такой формат тестирования позволяет получить наиболее полные и объективные данные. Для получения результатов 2022 года Ookla проанализировала более 70 тысяч замеров за первое полугодие.

Показатель скорости (Speed Score) сети Bakcell составил 54.5, что значительно превосходит показатели конкурентов. Speed Score базируется на скорости загрузки и передачи данных, учитываются измерения, проведенные в сети любого стандарта.

Отметим, что с начала года Bakcell обрадовала азербайджанских пользователей мобильных услуг, представив сразу две технологические новинки. Так, компания впервые в стране запустила технологию eSIM, благодаря которой не нужна физическая SIM-карта, а также технологию передачи голоса с помощью сети LTE – VoLTE.

Напомним, компания Bakcell является частью NEQSOL Holding.