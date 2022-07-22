В Беларуси егеря должны быть готовы к войне, заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Юрием Тертелем.

"Инспекция - относительно военизированное формирование. Военного человека туда направляя, я полагал, что эта составляющая будет усилена. Встречаясь здесь с министром по чрезвычайным ситуациям, я ему поручил, чтобы среди крепких, надежных мужиков мы могли, не дай бог, тяжелые времена, создать хорошее военное подразделение", - сказал он.

По словам Лукашенко, речь о нескольких тысячах подготовленных егерей. В конце мая глава МЧС Беларуси Вадим Синявский заявил, что белорусские спасатели проходят подготовку для действий в "особых условиях" и готовятся получить оружие, пишут белорусские СМИ.