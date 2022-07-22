Не только «Сохнут»: и другие еврейские организации получили письма от Минюста России

Еще несколько еврейских организаций в России получили от Министерства юстиции письма с предупреждением, что их могут признать «иностранными агентами», а также то, что их деятельность на территории России может быть прекращена по решению суда, рассказал The Jerusalem Post журналист Цвика Кляйн, ссылаясь на свои источники.

Какие именно еврейские организации имеются в виду, автор не сообщил. По словам Кляйна, эти организации находятся в сложном положении и хотели бы сейчас как можно меньше публичности. Более того, на официальный запрос издания одна из этих организаций дала ответ: «В нашей работе в России не случилось никаких изменений». Тем не менее, как пишет Цвика Кляйн, ему точно известно, что те российские организации, которые частично финансируются из США или из Израиля, сейчас постарались «снизить профиль» своей деятельности, выполняя только самую необходимую и срочную работу, а те организации, которые не имеют иностранной финансовой поддержки, не получили таких писем и могут действовать более свободно. Хотя и они хотят как можно меньше публичности.

Ранее, как сообщал The Jerusalem Post со ссылкой на источники, российские власти потребовали от «Сохнута» (еврейского агентства) прекратить деятельность в России. Издание сообщало, что «Сохнут» находится под следствием российских чиновников в течение последних трех лет, за это время тщательно изучалась информация и оборудование из их офисов. В письме, направленном еврейскому агентству, «Сохнут» получил список того, что Минюст России считает нарушениями закона, а также последствия этих нарушений. Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут» серьезно повлияло бы на отношения двух стран.