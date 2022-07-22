Президент «Нефтчи» о шансах в Лиге конференций и работе румынского главного тренера

«После финального свистка игры в Ларнаке я сам себе сказал, что мы будем бороться и пройдем в следующий раунд, - говорит Кямран Гулиев. – Я верю в команду. 0:2 – не трагедия. Понятно, что мы не показали ту игру, которую хотели. Но у этой команды очень большой потенциал. С потенциалом игроков, которые у нас были, вы знакомы. Теперь к нам присоединились новые футболисты. 0:2 – не конец. Верим, что в конце победителями окажемся мы.

Вновь приглашаю болельщиков поддержать «Нефтчи». С их помощью мы пройдем дальше. Без зрителей нам футбол не нужен. «Нефтчи» невозможно представить без болельщиков. Просим их поддерживать нас до конца. Я понимаю их недовольство. Они хотят видеть команду на вершине.

Будут ли еще трансферы у «Нефтчи»? Ответная игра с «Арисом» может повлиять на наши трансферные дела. Мы трансферное окно для себя не закрыли. Но многое будет зависеть от результата предстоящего матча.

Что я могу сказать о работе нашего главного тренера Лауренциу Регекампфа? Он - большой профессионал и хороший человек. Мы вместе были на сборах, увидели это все. За одну игру нельзя никого судить. Он принесет пользу «Нефтчи», и время это покажет. У Регекампфа длинный путь в тренерской карьере. Критиковать его сейчас легко, но мы будем его поддерживать. Чтобы внедрить свою философию, ему нужно время. У нас есть хорошие футболисты, которые смогут воплотить его идеи в жизнь. Мы будем защищать нашего тренера.

Больше всего трансферов этим летом среди наших клубов сделали мы. Это очень качественные игроки. Посмотрим, как они адаптируются. В прошлом году мы тоже привезли сильных футболистов, но они не смогли привыкнуть… Скучали по семье и т.д. Время покажет, как смогут адаптироваться наши нынешние новички».