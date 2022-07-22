bp и его партнеры успешно завершили проект ABB Tech Academy фото
bp и ее партнеры по проектам Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан, ШахДениз и Южно-Кавказский Трубопровод - SOCAR, TPAO, LUKOİL, NİCO, MOL, Equinor, SGC, İNPEX, ExxonMobil, ITOCHU, TotalEnergies, Eni, ONGCVidesh успешно завершили проект ABB Tech Academy, к которому они присоединились в 2020 году.
В рамках проекта 208 человек из различных отраслей экономики прошли обучение в сфере информационных технологий (IТ), тем самым повысив свои навыки, а также общетехнологические знания, что позволит им идти в ногу с быстро меняющимся миром технологий. Обучение 150 участников финансировалось компанией bp и ее партнерами и АВВ.
В период реализации проекта участникам, представляющим более 50 местных и международных организаций, включая АВВ, а также такие учебные заведения, как Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Бакинский Инженерный Университет, Бакинская Высшая Школа Нефти, UNEC и др., было предложено девять групп.
Целью этого проекта, инициированного АВВ, является поддержка развития местного IТ-рынка путем подготовки нового поколения профессионалов, которые будут мыслить новаторски, направлять усилия на технологии будущего и способствовать технологическим прорывам.
22 июля в Баку состоялось мероприятие, посвященное успешному завершению проекта, и чтобы пожелать успехов всем выпускникам, присоединяющимся к сообществу технологических специалистов страны.
Бахтияр Асланбейли, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе, сказал, что этот проект является одним из любимых проектов, поскольку он полностью соответствует обязательствам bp и ее партнеров по поддержке общего развития потенциала в Азербайджане.
«Этот проект также соответствует стараниям bp в области цифровой трансформации. В bp инновации и цифровые решения лежат в основе всего, что мы делаем для достижения наших целей по нулевым выбросам и превращения в интегрированную энергетическую компанию.
Мы хотели бы поблагодарить ABB за возможность присоединиться к этой замечательной инициативе, которая, по нашему мнению, поможет удовлетворить спрос на высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий, поддерживающих усилия страны по достижению Целей устойчивого развития», - сказал он.
Председатель правления ABB Аббас Ибрагимов, в свою очередь, сказал, что компания старается внести свой вклад в развитие общества, поддерживая подготовку высококвалифицированных специалистов для Азербайджана.
«Мы привержены нашим корпоративным ценностям. ABB Tech Academy станет одним из тех проектов, которыми мы всегда будем гордиться. Потому что Академия стала началом пути к успеху для сотен молодых людей Азербайджана. Здесь готовятся и предоставляются на рынок труда профессиональные кадры для обеспечения нужд стремительно цифровизирующегося бизнеса. Вместе с нашими партнерами мы создаем возможности доступно получить образование для всех наших талантливых молодых людей. Выражаю благодарность bp и ее партнерам за то, что придали особое значение и приняли участие в этом проекте», - добавил Ибрагимов.
ABB Tech Academy основана на методологии, разработанной «DAN IT education», учебным центром для IТ-специалистов, и предлагает интенсивные программы обучения, охватывающие основные области кодирования. Образовательная программа разработана на основе израильской методики обучения (TELEM) для IТ-специалистов.
Общая стоимость проекта c участием bp и ее партнеров составляет 400 000 манатов (235 300 долларов США). 200 000 манатов из этой суммы предоставлены bp и ее партнерами, остальные 200 000 манатов - АВВ.
Компания bp работает в Азербайджане уже 30 лет, безопасно, эффективно и надежно управляя крупными проектами по разведке, разработке и транспортировке нефти и газа. На сегодняшний день вместе со своими партнерами bp инвестировала около 84 миллиардов долларов в проекты в стране, в которых компания является оператором.