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bp и ее партнеры по проектам Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан, ШахДениз и Южно-Кавказский Трубопровод - SOCAR, TPAO, LUKOİL, NİCO, MOL, Equinor, SGC, İNPEX, ExxonMobil, ITOCHU, TotalEnergies, Eni, ONGCVidesh успешно завершили проект ABB Tech Academy, к которому они присоединились в 2020 году. В рамках проекта 208 человек из различных отраслей экономики прошли обучение в сфере информационных технологий (IТ), тем самым повысив свои навыки, а также общетехнологические знания, что позволит им идти в ногу с быстро меняющимся миром технологий. Обучение 150 участников финансировалось компанией bp и ее партнерами и АВВ. В период реализации проекта участникам, представляющим более 50 местных и международных организаций, включая АВВ, а также такие учебные заведения, как Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Бакинский Инженерный Университет, Бакинская Высшая Школа Нефти, UNEC и др., было предложено девять групп.

Целью этого проекта, инициированного АВВ, является поддержка развития местного IТ-рынка путем подготовки нового поколения профессионалов, которые будут мыслить новаторски, направлять усилия на технологии будущего и способствовать технологическим прорывам. 22 июля в Баку состоялось мероприятие, посвященное успешному завершению проекта, и чтобы пожелать успехов всем выпускникам, присоединяющимся к сообществу технологических специалистов страны. Бахтияр Асланбейли, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе, сказал, что этот проект является одним из любимых проектов, поскольку он полностью соответствует обязательствам bp и ее партнеров по поддержке общего развития потенциала в Азербайджане.

«Этот проект также соответствует стараниям bp в области цифровой трансформации. В bp инновации и цифровые решения лежат в основе всего, что мы делаем для достижения наших целей по нулевым выбросам и превращения в интегрированную энергетическую компанию. Мы хотели бы поблагодарить ABB за возможность присоединиться к этой замечательной инициативе, которая, по нашему мнению, поможет удовлетворить спрос на высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий, поддерживающих усилия страны по достижению Целей устойчивого развития», - сказал он. Председатель правления ABB Аббас Ибрагимов, в свою очередь, сказал, что компания старается внести свой вклад в развитие общества, поддерживая подготовку высококвалифицированных специалистов для Азербайджана.