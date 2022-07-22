Германия на грани рецессии

Из-за падения деловой активности и замедления роста экономики Германия оказалась на грани рецессии, пишет Deutsche Welle.

Согласно данным Института экономических исследований ifo, индекс делового климата в Германии в июле опустился до 88,6 пункта. Этот показатель считают «барометром» немецкой экономики. И сейчас он показывает самые нижние цифры за последние годы.

Ухудшение «делового настроения» зафиксировали в промышленном секторе, сфере услуг, торговле и строительной отрасли.

20 июля Международный валютный фонд резко снизил прогноз роста экономики ФРГ. По итогам 2022 года валовой внутренний продукт должен увеличиться на 1,2% вместо ранее ожидаемых 2% в годовом исчислении. Для сравнения: в постпандемийном 2021 году ВВП прибавил 2,9%.