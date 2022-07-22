На турецко-армянской границе взорвалась мина, есть пострадавший

В результате взрыва мины при проведении работ по разминированию армяно-турецкой границы в районе Арпачай в провинции Карс пострадал один человек, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, пострадавший был сотрудником компании, проводившей работы по разминированию. Он доставлен в больницу, на данный момент его состояние удовлетворительное.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию.