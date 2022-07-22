Ильхам Алиев: «Захватили скалы в Бузовна. Это преступление!»

«К сожалению, в предыдущие годы большие участки земли были огорожены, незаконно захвачены некоторыми государственными чиновниками и некоторыми предпринимателями. На землях, предназначенных для сельского хозяйства, либо были построены дома, либо просто эти участки были огорожены и превращены в чью-то собственность». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев , принимая новоназначенных глав Масаллинского, Лерикского и Гейгельского районов.

Это касается не только регионов, но и Баку, Апшеронского полуострова. Недавно ко мне обратилась группа представителей общественности с жалобой о том, что некоторые люди захватили скалы в Бузовна, имеющие богатую историю. Я немедленно дал указание главе Исполнительной власти города Баку расследовать этот вопрос, доложить мне. Выявлены очень большие нарушения. Кто прибегал к этим незаконным действиям? Государственные чиновники и некоторые нечистые на руку предприниматели! Это преступление против истории, против нашей природы. Эти скалы являются символом Баку, они отражали красоту нашего побережья на протяжении веков. К этим скалам приходили люди, там снимались фильмы. И кто-то захватывает эти скалы, ломает их и строит себе виллы.

К сожалению, таких случаев много. Против них ведется серьезная борьба. В управлении проводятся очень серьезные реформы, проводится большая чистка. От власти были отстранены люди, которые занимались этими делами и провоцировали на эти противоправные действия некоторых государственных чиновников, местные исполнительные органы. Власть очищается, и люди тоже это видят. Поэтому вы, как государственные чиновники, должны относиться к этим случаям очень серьезно. Я говорю это вам и говорю представителям всех государственных органов, но в то же время говорю людям, которые хотят заниматься незаконной деятельностью: откажитесь от этого! Вы будете наказаны, и они будут наказаны. Мы не можем из чьей-то корысти и личных интересов навести тень на успешное развитие нашей страны. Поэтому процесс незаконного захвата земель должен быть расследован. Как в районах, которыми вы будете руководить, так и по всей стране, на Апшеронском полуострове, в прибрежных районах, во всех районах должны быть расследованы и прекращены незаконные действия», - сказал президент.