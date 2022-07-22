Ильхам Алиев: «Захватили скалы в Бузовна. Это преступление!»
«К сожалению, в предыдущие годы большие участки земли были огорожены, незаконно захвачены некоторыми государственными чиновниками и некоторыми предпринимателями. На землях, предназначенных для сельского хозяйства, либо были построены дома, либо просто эти участки были огорожены и превращены в чью-то собственность». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав Масаллинского, Лерикского и Гейгельского районов.
«Когда мы недавно начали серьезно изучать этот вопрос, выяснилось, что здесь имеются большие нарушения. Должностные лица давали указания представителям местных исполнительных органов отдать им тот или иной участок земли. Таким образом, земельный фонд уменьшался, и процесс незаконного захвата земель, к сожалению, приобрел широкий размах.
Это касается не только регионов, но и Баку, Апшеронского полуострова. Недавно ко мне обратилась группа представителей общественности с жалобой о том, что некоторые люди захватили скалы в Бузовна, имеющие богатую историю. Я немедленно дал указание главе Исполнительной власти города Баку расследовать этот вопрос, доложить мне. Выявлены очень большие нарушения. Кто прибегал к этим незаконным действиям? Государственные чиновники и некоторые нечистые на руку предприниматели! Это преступление против истории, против нашей природы. Эти скалы являются символом Баку, они отражали красоту нашего побережья на протяжении веков. К этим скалам приходили люди, там снимались фильмы. И кто-то захватывает эти скалы, ломает их и строит себе виллы.
К сожалению, таких случаев много. Против них ведется серьезная борьба. В управлении проводятся очень серьезные реформы, проводится большая чистка. От власти были отстранены люди, которые занимались этими делами и провоцировали на эти противоправные действия некоторых государственных чиновников, местные исполнительные органы. Власть очищается, и люди тоже это видят. Поэтому вы, как государственные чиновники, должны относиться к этим случаям очень серьезно. Я говорю это вам и говорю представителям всех государственных органов, но в то же время говорю людям, которые хотят заниматься незаконной деятельностью: откажитесь от этого! Вы будете наказаны, и они будут наказаны. Мы не можем из чьей-то корысти и личных интересов навести тень на успешное развитие нашей страны. Поэтому процесс незаконного захвата земель должен быть расследован. Как в районах, которыми вы будете руководить, так и по всей стране, на Апшеронском полуострове, в прибрежных районах, во всех районах должны быть расследованы и прекращены незаконные действия», - сказал президент.