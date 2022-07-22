Еще один героический след Исрафила Ашурлу в горах Пакистана

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу со второй попытки взошел на 12-ю вершину мира – Броуд-Пик (8 051 метр, Каракорум). Еще в прошлом году он пытался подняться на нее, однако большое количество снега на склонах горы вынудило альпиниста изменить планы. И вот теперь вершина покорилась отважному скалолазу.

В ходе нынешней экспедиции Ашурлу предпринял несколько попыток взойти на пик. Первая из них пришлась на 36-й день похода, когда альпинист предпринял попытку штурма с высоты 7 000 метров. Но на отметке 7 700-7 800 метров Исрафил увидел потерявшего сознание от переохлаждения и потери сил румынского альпиниста.

«На вопрос, что важнее - амбиции или человеческая жизнь, ответил мгновенно. Я смог спустить пострадавшего до высоты 7 300 метров, где мне на помощь пришли из лагеря-3 чилийские, польские и российские альпинисты. Продолжить восхождение уже не было ни времени, ни сил», - отметил Ашурлу в своем дневнике.

Но уже на следующую ночь он предпринял очередную попытку, завершившуюся, к счастью, успешно. Причем многие альпинисты спустились вниз, и Исрафил штурмовал Броуд-Пик в одиночку, справившись с задачей и благополучно завершив миссию.

Напомним, накануне Исрафил Ашурлу, штурмуя вершину горы Броуд-Пик, на границе Пакистана с Китаем, спас от смерти румынского альпиниста. По словам Каррара Хайдри, секретаря Альпинистского клуба Пакистана, Ашурлу увидел на высоте 7 800 метров умирающего румынского скалолаза. «Господин Ашурлу прервал свое восхождение и спустил румына в базовый лагерь альпинистов на высоте 7 300 метров, - рассказал Хайдри. - Там ему помогли скалолазы из Чили, Польши и России, оказавшие коллеге первую помощь и вызвавшие вертолет».