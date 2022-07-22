Экс-глава «Сохнута»: «Израиль - не вассальное государство, тем более России»

Натан Щаранский, который девять лет возглавлял еврейское агентство, уверен, что у России нет никаких проблем с «Сохнутом». Об этом он заявил в студии израильского Ynet.

«Те, кто заикаются, говоря о российском вторжении в Украину, напоминают придворных евреев, которым было запрещено говорить «нет» повелителю. Израиль - не вассальное государство. И уж тем более России», - сказал он.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин не предъявлял никаких претензий «Сохнуту», хотя по принятому восемь лет назад закону мог признать его «иностранным агентством» и ограничить деятельность на территории России, однако этого не только не происходило, но и, напротив, в Москве при каждой возможности давали понять, что еврейскому агентству не о чем беспокоиться. По его словам, в России пытаются давить на всех, чтобы смягчить международные санкции.