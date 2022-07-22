Двое мужчин из Сабирабада и Нефтчалы избили лису, их забрали в полицию

Сотрудники полиции оперативно провели расследование с целью выявления лиц, которые демонстративно распространяли видеоролики в социальных сетях, проявляя жестокость к дикому животному. Об этом haqqin.az сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Зейн Гусейнов.

Он отметил, что в результате принятых мер были задержаны 20-летний житель Сабирабадского района Джасарет Байрамов и 18-летний житель Нефтчалинского района Кянан Дуньямалиев.

В полицейском отделении они признались в содеянном и выразили сожаление по поводу случившегося. Они также заявили, что лиса нанесла серьезный ущерб арбузным полям.

В отношении обоих лиц составлен протокол по статье 274 Кодекса об административных правонарушениях, они получили строгое предупреждение о недопустимости подобных действий.