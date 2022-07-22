Ветераны карабахской войны в поддержку Ильхама Алиева обратная связь
24 июля группа ветеранов карабахской войны, проживающих в Исмаиллы, посетила Аллею почетного захоронения.
Как сообщает haqqin.az, ветеранов сопровождал глава Исполнительной власти района Нахид Багиров.
Глава Исполнительной власти и ветераны Исмаиллинского района почтили память и возложили цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева, а также его супруги - выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой.
Данная акция является инициативой, выражающей поддержку ветеранов социальной политики президента И.Алиева и солидарность с азербайджанским обществом в деле реализации концепции развитого и социально ориентированного государства.