Глава Исполнительной власти и ветераны Исмаиллинского района почтили память и возложили цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева, а также его супруги - выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой.

Данная акция является инициативой, выражающей поддержку ветеранов социальной политики президента И.Алиева и солидарность с азербайджанским обществом в деле реализации концепции развитого и социально ориентированного государства.