Ильхам Алиев вновь призвал к общественному контролю над чиновниками

«Для того, чтобы работа в возглавляемых вами районах шла хорошо, должен быть общественный контроль. Вы не должны избегать общественного контроля. Общественный контроль, общественная активность, привлечение внимания государственных органов к существующим проблемам помогут вашей работе. Поэтому вы должны быть вместе с людьми, вы должны быть вместе с общественностью, и мы можем развивать нашу страну только таким образом». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав Масаллинского, Лерикского и Гейгельского районов.

«Проводимые в последнее время в нашей стране многогранные реформы, в том числе реформы в области управления, а также кадровые реформы показывают всей азербайджанской общественности нашу политику и наши намерения.

Азербайджан стремительно развивается, особенно в нынешних условиях, когда в мире царит экономический кризис и очевидны другие тревожные вопросы. В таком случае, если какой-то государственный чиновник не выполнит свой служебный долг с честью, он, конечно, будет наказан. Мы не можем позволить, чтобы кто-то омрачил наше успешное развитие, чтобы кто-то где-то построил себе гнездо коррупции и подорвал основы нашего государства», - сказал глава государства.