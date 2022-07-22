Украина закупает супердроны

Украина заключила первые договоры на закупку беспилотников в рамках проекта "Армия дронов", сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Уже скоро на фронте появятся супердроны. Подписали первые договоры на 260,5 млн грн. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность. Суперзвезда закупки – 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире. Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, хорошо понимающего важность технологического преимущества на фронте", - приводит Украинская правда слова Федорова.

По его словам, Украина также заказала две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate благодаря инициативе компании Monobank.