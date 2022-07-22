Задержаны военнослужащие Госпогранслужбы громкое дело
Преступная группа, состоящая из 7 военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) и других лиц, 21 июля была задержана, когда пыталась перевезти через границу более 90 кг наркотического вещества, передает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
Согласно сообщению, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда), 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ), 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в больших количествах с целью сбыта) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса АР. Проведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генпрокуратуры.
Следствием было установлено, что военнослужащие Госпогранслужбы Турал Османов, Шамиль Аббасов, Габиль Наджафов, Кямран Джафаров, Нурлан Гасымов, Сеймур Азадханзаде, Илькин Гамзаде и другие, используя свое служебное положение, объединились в преступную группировку и продавали наркотические средства, а также психотропные и сильнодействующие вещества в больших количествах, которые были привезены контрабандным путем из Ирана гражданину Хикмету Халили.
Для осуществления преступного умысла другие члены группировки, находившиеся на территории Ирана, получив запрещенные к обороту вещества, в июле 2022 года провели их вне контрольно-пропускного пункта и Государственного таможенного контроля на государственной границе Азербайджана и скрыли их на территории села Мехдили Джабраильского района.
20 июля в соответствии с согласованным планом 4 человека из числа военнослужащих были задержаны пограничным нарядом ГПС при вывозе контрабанды.
У них выявлено и изъято 94,3 кг наркотических средств (87,7 кг марихуаны, 7,6 кг героина, 1980 таблеток «метадона-40»), психотропное вещество (400 граммов метамфетамина) и сильнодействующее вещество («прегобалин-150» по 12465 таблеток).
На основании собранных доказательств 7 военнослужащих, а также гражданин Хикмет Халили были привлечены в качестве обвиняемых по указанным статьям Уголовного кодекса, в их отношении решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, в ходе проведенных следственных мероприятий были раскрыты преступные действия другого члена группы Башира Гулиева, который скрылся от следствия. Он был объявлен в розыск. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.