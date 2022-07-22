Преступная группа, состоящая из 7 военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) и других лиц, 21 июля была задержана, когда пыталась перевезти через границу более 90 кг наркотического вещества, передает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда), 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ), 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в больших количествах с целью сбыта) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса АР. Проведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Следствием было установлено, что военнослужащие Госпогранслужбы Турал Османов, Шамиль Аббасов, Габиль Наджафов, Кямран Джафаров, Нурлан Гасымов, Сеймур Азадханзаде, Илькин Гамзаде и другие, используя свое служебное положение, объединились в преступную группировку и продавали наркотические средства, а также психотропные и сильнодействующие вещества в больших количествах, которые были привезены контрабандным путем из Ирана гражданину Хикмету Халили.