Последняя статистика по коронавирусу в Азербайджане

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 102 человек, сообщает в понедельник Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Днем ранее было зарегистрировано 333 случая.