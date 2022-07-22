Последняя статистика по коронавирусу в Азербайджане
За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 102 человек, сообщает в понедельник Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Днем ранее было зарегистрировано 333 случая.
За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 102 человек, сообщает в понедельник Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Днем ранее было зарегистрировано 333 случая.
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