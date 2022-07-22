Вице-премьер Грузии: Зурабишвили подставила страну четыре года назад

Россия использовала заявления президента Саломе Зурабишвили против Грузии во время рассмотрения иска по августовской войне 2008 года в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани в интервью телекомпании POSTV.

«Зурабишвили, когда была кандидатом в президенты, сказала, что войну начала Грузия. В России это использовали против нас… Я не могу припомнить, чтобы она предложила в чем-то помочь, когда я, как министр юстиции и представитель государства-истца, защищала в Страсбурге интересы грузинских солдат, прокуроров, полицейских, всех», - цитируют ее «Новости - Грузии».

Она отметила, что все эти годы воздерживалась говорить о деятельности Зурабишвили, однако именно президент, по ее словам, «сделала в спину уходящим в бой нашим юристам заявление о том, что Грузия якобы начала войну в 2008 году». После этого, утверждает Цулукиани, только в результате гигантской работы Министерства юстиции удалось исправить ситуацию на судебном процессе.

Будучи кандидатом в президенты четыре года назад, Саломе Зурабишвили в эфире телеканала Pirveli, говоря об августовской войне, заявила, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили бомбил Цхинвали. Позже, уже став президентом, Зурабишвили пояснила, что она не возлагает вину за начало вооруженного конфликта на Грузию, поскольку вина и правовая ответственность лежит на стране, которая начала военные действия, нарушив границу. «Мы границу не нарушали», - добавила президент, сказав, что действия Саакашвили в то время следует рассматривать с точки зрения внутренней политики.