Лавров: Cделка по зерну не мешает проводить «спецоперацию»

Соглашения об экспорте зерна из Украины по Черному морю, достигнутые в Стамбуле, не мешают России продолжать «спецоперацию» в Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя действия России, которая нанесла удар по порту Одессы, где хранится зерно, сообщают российские СМИ.

«Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, «что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части Одесского порта, в так называемой военной части Одесского порта».

22 июля Россия и Украина при содействии ООН и Турции подписали два отдельных соглашения по экспорту зерна. В украинской версии документа сказано, что стороны не будут нападать на портовые сооружения. На следующий день, 23 июля, Россия обстреляла порт Одессы. В Минобороны РФ заявили, что военные нанесли удар по судоремонтному заводу на территории порта и уничтожили украинский военный корабль, а также склад противокорабельных ракет Harpoon.