Huawei сокращает работников в России

Китайская компания Huawei сократила более 50% внештатных работников в России и перестала принимать новых сотрудников, пишут российские СМИ.

Договоры были разорваны только с внештатными сотрудниками, которые работали по договорам подряда. Штатные сотрудники продолжают находиться в отпуске.

Источники сообщают, что это связано с рядом сложностей в логистике и производстве.

Весной Huawei перестала заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам. Многие связали это с санкциями США против России. В июне появилась информация, что Huawei начала закрывать магазины в России, было закрыто 4 магазина из 19.