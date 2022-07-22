В Молдове опасаются вторжения российских войск

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала о своих опасениях по поводу начала боевых действий на территории страны, пишет CNN.

«Конечно, мы обеспокоены», — ответила Гаврилица на вопрос, опасаются ли в Кишиневе приближения российских войск. «Если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учетом того, что войска находятся на территории Приднестровья», — уточнила премьер-министр.

Однако она уточнила, что это пока «гипотетический» сценарий. Кишинев делает всё возможное для поддержания мира и стабильности, а также для предотвращения эскалации боевых действий.

В июле заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявлял, что не видит военных угроз для Молдовы со стороны России. РФ с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине.