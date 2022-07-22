Украинские десантники сбили «Иглой» российский «Аллигатор»
Украинские десантники сбили российский вертолет Ka-52 («Аллигатор») выстрелом из ПЗРК «Игла», сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 25-й отдельной воздушно-десантной сичеславской бригады.
«Это новейшая единица российской боевой авиации, которая выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие», - пишет пресс-служба бригады.