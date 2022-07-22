Грозев рассказал подробности неудавшейся операции спецслужб Украины и своей роли в ней

Вскоре после того, как украинские спецслужбы вышли на российских пилотов, стало ясно, что летчики общаются через сотрудников российских спецслужб, пишет Грозев.

Грозев также рассказал, что он не участвовал в операции со стороны Украины, а был режиссером документального кино. Они с командой начали снимать фильм, когда узнали, что украинские оперативники хотят связаться с российскими летчиками.

Журналист Христо Грозев написал большой тред в твиттере, где рассказал подробности сегодняшнего заявления ФСБ о пресечении угона российских военных самолетов. По его словам, Россия преподносит итоги операции как успех контрразведки, но на самом деле «эта операция стала серьезным промахом для ФСБ, непреднамеренно раскрыв личности десятков сотрудников контрразведки, их методы работы и их агентов под прикрытием».

"Переговоры" между украинскими вербовщиками и пилотами, которые мы засняли, начались, как и ожидалось, но их тон быстро изменился, что позволило предположить, что пилоты больше не говорили от своего имени, а были "натренированы" — вероятно, сотрудниками военной контрразведки ФСБ", - пишет журналист.

Грозев пишет, что это удалось понять в том числе благодаря «предложению» пилота:

«Явный признак того, что ФСБ перехватила эти сообщения, появился, когда один из пилотов вдруг заявил, что больше не хочет вывозить из страны свою жену, а вместо нее — свою "любовницу".

Мне потребовалось около 5 минут, чтобы понять, что "любовница" пилота (слишком горячая для него) была сотрудником ФСБ, днем работающим фитнес-тренером, а в остальное время подрабатывающим в качестве наемной девушки ФСБ (украинцы тоже это поняли)».

С этого момента, говорит Грозев, история превратилась «в двойную "оперативную игру", в которой обе стороны пытались вытянуть максимум информации из другой стороны, одновременно снабжая ее максимальной дезинформацией». Украинская сторона сливала в ФСБ фальшивые карты аэродромов и военных объектов, российская сторона занималась тем же, пишет Грозев.

В итоге, по данным журналиста, игра закончилась, когда в ФСБ поняли, что их разоблачили, а украинская сторона поняла, что пилота с самолетом они тоже не получат. Но зато получили, как пишет Грозев, имена контрразведчиков России и их агентов, и информацию о способах работы российской спецслужбы.

Христо Грозев рассказал также, что они выпустят фильм об этой двойной операции, несмотря на «неожиданную концовку».