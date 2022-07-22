Ильхам Алиев об уродливых новостройках в Баку

Предпринимательство развивается, я поддерживаю это, и для этого предпринимается много шагов. Но и здесь должны соблюдаться все правила, в частности, в сфере строительства, сельского хозяйства и туризма. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав Масаллинского, Лерикского и Гейгельского районов.

«Необходимо посмотреть, в какой степени создаваемый объект соответствует архитектурному стилю того или иного региона, насколько он соответствует современным нормам, соответствует ли его коэффициент нормам при строительстве или нет. К сожалению, многие высотные здания, когда-то построенные в Баку, сейчас не соответствуют никаким градостроительным нормам. Почему? Потому что была осуществлена незаконная работа.

Главы исполнительных органов районов выдали незаконные разрешения, в результате чего фактически был нанесен большой ущерб принципам градостроительства. Поэтому сейчас очень сложно их исправить. Но на данном этапе мы не можем допустить, чтобы в строительстве нарушались градостроительные нормы. Например, в освобожденных от оккупации районах все градостроительные, экологические нормы соблюдаются на 100 процентов», - сказал президент.