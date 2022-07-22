Шахин Багиров собрал командирский состав таможни

В ходе встречи Шахин Багиров довел до сведения собравшихся поручение главы государства по созданию отвечающей современным требованиям таможенной службы, внедрению прозрачных, рациональных таможенных процедур, повышению уровня удовлетворенности и выполнению необходимых работ, связанных с таможенной службой в направлении развития, имеющем важнейшее значение для страны. На основе этих принципов было дано указание определить основные стратегические цели.

Даны конкретные поручения для изменения подхода к работе по развитию таможенной службы на основе современных вызовов, определению приоритетов путем проведения аналитического анализа при планировании деятельности и изучения потребностей, созданию развивающей среды карьеры только для кадров со знаниями и опытом путем совершенствования кадровой политики.