НАТО предоставит Украине новый пакет помощи, который коснется как финансового, так и военного сектора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь. НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включая средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем защиты от дронов", - рассказал он.

По его словам, в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от техники советских времен к современной технике НАТО, улучшить оперативную совместимость и еще больше укрепить оборонную способность Украины и сектор безопасности.