В России мужчину оштрафовали за грустный эмоджи под антивоенным постом в соцсетях

В российском Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии". Об этом сам мужчина рассказал в интервью российским СМИ.

Отмечается, что это первый случай, когда статью о "дискредитации армии", которую в РФ ввели вскоре после начала "спецоперации", приписали не за публикацию или репост, а за "грустный эмоджи" под чужим постом, осуждающим войну.

«Так я и узнал, что, оказывается, под дискредитирующие армию действия попадает грустный смайлик под чужим постом о том, что лидера алтайского "Яблока" Гончаренко осудили по этой же статье о дискредитации. Или эмоджи "класс" под видео американского актера А. Шварценеггера с осуждением действий России», – рассказал он журналистам.