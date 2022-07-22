В России мужчину оштрафовали за грустный эмоджи под антивоенным постом в соцсетях
В российском Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии". Об этом сам мужчина рассказал в интервью российским СМИ.
Отмечается, что это первый случай, когда статью о "дискредитации армии", которую в РФ ввели вскоре после начала "спецоперации", приписали не за публикацию или репост, а за "грустный эмоджи" под чужим постом, осуждающим войну.
«Так я и узнал, что, оказывается, под дискредитирующие армию действия попадает грустный смайлик под чужим постом о том, что лидера алтайского "Яблока" Гончаренко осудили по этой же статье о дискредитации. Или эмоджи "класс" под видео американского актера А. Шварценеггера с осуждением действий России», – рассказал он журналистам.
По словам мужчины, он был уверен, что после проверки дело будет закрыто, поскольку несерьезность обвинения понимали и сами полицейские.
Однако впоследствии те же полицейские заявили, что "ему не повезло", а спустя двое суток суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сообщается, что по статье о "дискредитации армии" к ответственности были привлечены более 3 тысяч россиян. Кроме того, за независимое освещение войны в Украине в РФ уже заблокировали свыше 1000 сайтов.