Как сообщал ранее haqqin.az, азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу со второй попытки взошел на 12-ю вершину мира – Броуд-Пик (8 051 метр, Каракорум).

В ходе нынешней экспедиции Ашурлу предпринял несколько попыток взойти на пик. Первая из них пришлась на 36-й день похода, когда альпинист предпринял попытку штурма с высоты 7 000 метров. Но на отметке 7 700-7 800 метров Исрафил увидел потерявшего сознание от переохлаждения и потери сил румынского альпиниста.

После покорения вершины Исрафил Ашурлу поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и вице-президента Фонда Лейлу Алиеву за возможность осуществить эту экспедицию.

Альпинист также выразил поддержку Министерству молодежи и спорта, а также Министерству экологии и природных ресурсов.

Напомним, накануне Исрафил Ашурлу, штурмуя вершину горы Броуд-Пик, на границе Пакистана с Китаем, спас от смерти румынского альпиниста. По словам Каррара Хайдри, секретаря Альпинистского клуба Пакистана, Ашурлу увидел на высоте 7 800 метров умирающего румынского скалолаза. «Господин Ашурлу прервал свое восхождение и спустил румына в базовый лагерь альпинистов на высоте 7 300 метров, - рассказал Хайдри. - Там ему помогли скалолазы из Чили, Польши и России, оказавшие коллеге первую помощь и вызвавшие вертолет».