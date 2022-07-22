В Баку открылась летняя школа "Хочу стать адвокатом" для 300 студентов фото
В Баку открылась летняя школа "Хочу стать адвокатом" для 300 студентов. Летняя школа «Хочу стать адвокатом» проводится с 15 июля по 15 августа текущего года при совместной организации Коллегии адвокатов и Фонда молодежи.
Участие в проекте принимают 300 студентов-юристов из 13 местных и зарубежных университетов. Их обучат широкому кругу вопросов, включая составление процессуальных документов, юридическое письмо, проведение интервью с гражданами, консультирование.
Студентам-юристам, успешно завершившим Летнюю школу, вручат сертификаты. 30 студентов, завершивших программу с отличием, получат право на участие в региональном летнем лагере.
Торжественное открытие и презентация Летней школы с участием представителей Коллегии адвокатов, Фонда молодежи, высших учебных заведений, адвокатских организаций, депутатов Милли Меджлиса, экспертов, а также журналистов, состоялась 22 июля.
На церемонии открытия выступили председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров и другие участники. Была подчеркнута важность подготовки квалифицированных специалистов в правовой сфере.
Отмечено, что за 10 лет деятельности Фонда молодежи при его поддержке реализовано более 5 тысяч проектов, а азербайджанская молодежь участвовала в международных тренингах. За прошедший период более 50 молодых азербайджанцев приняли участие в программе стажировки в Европейском парламенте при поддержке Фонда. За последние 3 года Фонд взял на себя расходы на обучение более 1200 студентов, показывающих успешные результаты в учебе и относящихся к социально уязвимым группам населения.
В продолжение мероприятия, по случаю Дня национальной прессы, Анар Багиров вручил подарки представителям СМИ.