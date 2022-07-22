В Баку открылась летняя школа "Хочу стать адвокатом" для 300 студентов. Летняя школа «Хочу стать адвокатом» проводится с 15 июля по 15 августа текущего года при совместной организации Коллегии адвокатов и Фонда молодежи.

Участие в проекте принимают 300 студентов-юристов из 13 местных и зарубежных университетов. Их обучат широкому кругу вопросов, включая составление процессуальных документов, юридическое письмо, проведение интервью с гражданами, консультирование.

Студентам-юристам, успешно завершившим Летнюю школу, вручат сертификаты. 30 студентов, завершивших программу с отличием, получат право на участие в региональном летнем лагере.