Чемпионский пояс легендарного боксера Мохаммеда Али, который он завоевал в поединке с Джорджем Форманом, был продан на аукционе за огромные деньги. Как сообщает BoxingScene, лот был приобретен владельцем клуба НФЛ "Индианаполис Кольтс" Джимом Ирси за 6,18 миллионов долларов.

Ирси намекнул, что этот предмет может быть представлен на августовской выставке его коллекции в Чикаго, а также в сентябре в Индианаполисе.

Сообщается, что цена продажи пояса Али является одной из самых высоких, когда-либо заплаченных за вещь, связанную со спортом.

BREAKING—-Muhammad Ali’s

championship belt from 1974 ‘Rumble in the Jungle’ when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago’s Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward!🙏 pic.twitter.com/REJOGV1Cwq