Все открещиваются от ночного клуба Location, в котором произошел взрыв HAQQIN.AZ ИЗ ЗАЛА СУДА
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Руслана Мамедова, Орхана Сафарли и Расула Расулова, арестованных по делу о взрыве в ночном клубе Location в Сабаильском районе столицы.
Как сообщает haqqın.az, законный представитель потерпевшего Адиля Мехтиева подал гражданский иск. Он просил суд признать обвиняемых гражданскими ответчиками. Суд принял иск.
Позже прокурор огласил обвинительное заключение. Обвиняемые не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях.
Обвиняемый Орхан Сафаров в своем заявлении сообщил, что написанное в обвинении не имеет к нему никакого отношения.
Сафаров подчеркнул, что не является учредителем клуба: «Расул Расулов сказал, что, якобы, получал от меня указания. Но меня ничего не связывало с этим. Нет никаких доказательств того, что я являюсь учредителем. По делу об учреждении был свидетель Исраил Усубов. В 2018 году Исраил и Айхан основали «Çay evi». У меня были дружеские отношения с Исраилем. После начала пандемии в отношениях между Айхан и Исраилем возникла проблема. 50 процентов компании, принадлежащей Айхану, перешли на мое имя. Это было по настоянию Исраиля. Позже чайхана функционировала как паб. Я хоть и был там директором, но фактически эту работу не выполнял. Потому что я не был управляющим клуба. Я не знал, что там происходит. После взрыва меня признали виновным».
По словам Сафарова, партнерских отношений с собственником предмета аренды у него не было: «Мне сказали подписать договор аренды в службе Asan, и я его подписал. После этого я не был в Азербайджане. Я не участвовал в строительстве объекта. Я не ждал прибыли от этого объекта, поскольку посетил Мекку в 2015 году и далек от пьянства и алкоголя. Я никого там не нанимал, ни с кем не встречался, меня никто не знает. Я никому не давал указаний».
Кроме того, он сообщил, что ушел с поста директора ООО за 45 дней до взрыва.
Обвиняемый также заявил, что не знает никого из потерпевших, упомянутых в уголовном деле. По его словам, в офис поступила информация о покупке клуба: «Компания согласилась. Исраил Усубов принял решение по этому поводу. Они выполнили всю работу. Я ничего об этом не знаю. Никаких доходов я не получал».
Сафаров заявил, что его 50-процентное партнерство в ООО с Исраилем Усубовым было формальным, и он не вкладывал никаких денег в деятельность клуба: «Потому что я не искал никаких доходов. После разрыва с Айхан у Исраиля не осталось близкого друга, которому он мог бы доверять. Так что он формально стал моим партнером. Я только подписал документы».
Другой обвиняемый, Руслан Мамедов, заявил, что у объекта не было ИНН: «Поэтому мы не проверяли объект. Меня направили в этот район за месяц до инцидента. Поэтому я не проводил никакой проверки».
Суд продолжится 1 августа.
Напомним, ночью 3 апреля этого года в Сабаильском районе Баку в результате взрыва в ночном клубе Location, расположенном на первом этаже жилого дома, погиб один человек, 37 человек получили ранения различной степени тяжести, повреждены 14 автомобилей, квартира и два нежилых объекта. Следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК, проведено Следственным управлением Генеральной прокуратуры.
Другой обвиняемый, Руслан Мамедов, заявил, что у объекта не было ИНН: «Поэтому мы не проверяли объект. Меня направили в этот район за месяц до инцидента. Поэтому я не проводил никакой проверки».
Суд продолжится 1 августа.
Напомним, ночью 3 апреля этого года в Сабаильском районе Баку в результате взрыва в ночном клубе Location, расположенном на первом этаже жилого дома, погиб один человек, 37 человек получили ранения различной степени тяжести, повреждены 14 автомобилей, квартира и два нежилых объекта. Следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК проведено Следственным управлением Генеральной прокуратуры.
Следственным управлением было установлено, что на кухне указанного объекта незаконно, а также с нарушением требований действующих правил был использован газовый баллон, наполненный сжатым газом, взрыв которого привел к разрушению и пожару в здании. Отвечающий за соблюдение правил пожарной безопасности в указанном заведении арендатор ООО «Мерсер фуд», администратор ночного клуба Расул Расулов, а также учредитель этой же организации, менеджер клуба Орхан Сафаров были задержаны за нарушения правил безопасности, повлекшие за собой смерть или тяжкие последствия для здоровья.
В то же время в ходе расследования было установлено, что инспектор 2-го территориального управления Службы государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Мамедов, ответственный за обеспечение пожарной безопасности на указанной территории, допустил халатность при исполнении своих обязанностей. Он также привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 Уголовного кодекса.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 53 человека.