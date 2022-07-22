В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Руслана Мамедова, Орхана Сафарли и Расула Расулова, арестованных по делу о взрыве в ночном клубе Location в Сабаильском районе столицы.

Обвиняемый Орхан Сафаров в своем заявлении сообщил, что написанное в обвинении не имеет к нему никакого отношения.

Сафаров подчеркнул, что не является учредителем клуба: «Расул Расулов сказал, что, якобы, получал от меня указания. Но меня ничего не связывало с этим. Нет никаких доказательств того, что я являюсь учредителем. По делу об учреждении был свидетель Исраил Усубов. В 2018 году Исраил и Айхан основали «Çay evi». У меня были дружеские отношения с Исраилем. После начала пандемии в отношениях между Айхан и Исраилем возникла проблема. 50 процентов компании, принадлежащей Айхану, перешли на мое имя. Это было по настоянию Исраиля. Позже чайхана функционировала как паб. Я хоть и был там директором, но фактически эту работу не выполнял. Потому что я не был управляющим клуба. Я не знал, что там происходит. После взрыва меня признали виновным».

По словам Сафарова, партнерских отношений с собственником предмета аренды у него не было: «Мне сказали подписать договор аренды в службе Asan, и я его подписал. После этого я не был в Азербайджане. Я не участвовал в строительстве объекта. Я не ждал прибыли от этого объекта, поскольку посетил Мекку в 2015 году и далек от пьянства и алкоголя. Я никого там не нанимал, ни с кем не встречался, меня никто не знает. Я никому не давал указаний».

Кроме того, он сообщил, что ушел с поста директора ООО за 45 дней до взрыва.

Обвиняемый также заявил, что не знает никого из потерпевших, упомянутых в уголовном деле. По его словам, в офис поступила информация о покупке клуба: «Компания согласилась. Исраил Усубов принял решение по этому поводу. Они выполнили всю работу. Я ничего об этом не знаю. Никаких доходов я не получал».

Сафаров заявил, что его 50-процентное партнерство в ООО с Исраилем Усубовым было формальным, и он не вкладывал никаких денег в деятельность клуба: «Потому что я не искал никаких доходов. После разрыва с Айхан у Исраиля не осталось близкого друга, которому он мог бы доверять. Так что он формально стал моим партнером. Я только подписал документы».

Другой обвиняемый, Руслан Мамедов, заявил, что у объекта не было ИНН: «Поэтому мы не проверяли объект. Меня направили в этот район за месяц до инцидента. Поэтому я не проводил никакой проверки».

Суд продолжится 1 августа.

Напомним, ночью 3 апреля этого года в Сабаильском районе Баку в результате взрыва в ночном клубе Location, расположенном на первом этаже жилого дома, погиб один человек, 37 человек получили ранения различной степени тяжести, повреждены 14 автомобилей, квартира и два нежилых объекта. Следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК, проведено Следственным управлением Генеральной прокуратуры.