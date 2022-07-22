Уволенный сегодня глава Масаллы: Я отдыхаю
Экс-глава исполнительной власти Масаллы Шахин Мамедов, освобожденный от занимаемой должности, сделал первое заявление после отставки.
Бывший глава исполнительной власти заявил, что всегда поддерживал политику общенационального лидера Гейдара Алиева и был его верным солдатом:
«Даже сегодня я верный солдат господина президента. Вне зависимости от того, нахожусь я на должности или нет. Да хранит Аллах господина президента. Он оказывал мне доверие, в течении 19 лет трижды назначал меня главой исполнительной власти различных районов. Я не сын чиновника, я вырос в трудолюбивой семье. Поэтому я чувствую себя счастливчиком.
Что касается моей дальнейшей деятельности, я сейчас в отпуске, отдыхаю", - отметил экс-чиновник журналисту Manset.az.
Отметим, что сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева Шахин Мамедов был освобожден от занимаемой должности.