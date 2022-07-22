Пропал без вести 23-летний участник Отечественной войны. Об этом Qafqazinfo сообщили члены его семьи. Они рассказали, что Бадалов Джавид Рафиг оглу, зарегистрированный в селе Хазар Нефтчалинского района, примерно 10 дней назад вышел из квартиры, которую арендовал в Хырдалане, и до настоящего времени не вернулся.

По словам отца Джавида - Рафика Бадалова, сын не взял с собой никаких документов: «21 числа мне позвонила его теща и сказала, что Джавид не вернулся. В тот же день мы обратились в полицию, ведутся поиски. На нем была белая рубашка с черными полосками и черные брюки. Он женат. Последние 9 месяцев проживал в Хырдалане с женой, тещей и тестем. Я обратился во все инстанции. Его так и не нашли».

Начальник управления пресс-службы МВД Зейни Гусейнов сообщил, что дело взято под контроль: «Сотрудники полиции продолжают розыск Джавида Бадалова. На основании заявления, поданного его семьей в полицию от 21 июля, принимаются необходимые меры для его розыска».